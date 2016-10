Classica 03:15 bis 05:05 Musik Stage and Screen - A Tribute to Leonard Bernstein GB 2015 Stereo 16:9 Merken Von den BBC Proms aus der Royal Albert Hall, London: Louise Dearman, Lucy Schaufer, Scarlett Strallen, Julian Ovenden, Maida Vale Singers, John Wilson Orchestra; Leitung: John Wilson. Auf dem Programm stehen Leonard Bernsteins größte Hits und eine Auswahl seltener gespielter Stücke. "Ein Höhepunkt nach dem anderen - John Wilson brachte zusammen mit seinem handverlesenen Ensemble das Haus zum Toben. 5 von 5 Sternen!" (Evening Standard). Leonard Bernstein (1918-1990) zählte zu den universellsten und bedeutendsten Musikerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Louise Dearman, Lucy Schaufer, Scarlett Strallen, Julian Ovenden Originaltitel: Stage and Screen - A Tribute to Leonard Bernstein Drehbuch: Louise Dearman, Lucy Schaufer, Scarlett Strallen, Julian Ovenden Musik: Leonard Bernstein