Classica 02:10 bis 03:15 Porträt Musikarchiv - Martha Argerich D 1977 Stereo 16:9 Merken Historische Aufnahmen mit der argentinischen Pianistin Martha Argerich: Peter Tschaikowsky, Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23. Charles Groves leitet das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; aufgenommen in der Guild Hall, Preston, am 6. Februar 1977 - Sergei Prokofjew, Klavierkonzert Nr. 3 C-Dur op. 26. André Previn leitet das London Symphony Orchestra; aufgenommen in der Fairfield Hall, Croydon, am 3. Mai 1977. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martha Argerich Originaltitel: Musikarchiv - Martha Argerich Musik: Peter Tschaikowsky, Sergej Prokofjew

