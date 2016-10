Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokusoap Davongekommen - Unglaubliche Überlebensgeschichten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Jeffrey Ramagos arbeitet an einer Pipeline in Louisiana, aber seine Leidenschaft gehört dem Bullenreiten. Dieses Hobby wird dem 21-Jährigen jedoch bei einem Rodeo in Florida zum Verhängnis. Der Cowboy verliert den Halt, wird von dem Tier durch die Luft gewirbelt, und das Horn des Bullen zerschmettert sein Gesicht. Damit er atmen kann, wird Jeffrey intubiert und anschließend nach Fort Pierce geflogen. Er hat schwere innere Blutungen und sein Zustand ist kritisch. Gesichts- und Kieferchirurg Dr. Takashi Koyama versucht im OP das Leben seines Patienten zu retten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maxwell Ghobadi (Dr. Kavoosi) Emily Marie Grant (Kathryn Metz) Taylor Haisch (Captain Chris Sleigher) Steve C. Porter (Doctor) Jack Sabido (Jake Paxton) David L. Schormann (Paramedic) Kevin Schuh (Rod Wilson) Originaltitel: The Day I Almost Died Regie: Ted Leonard Drehbuch: David Scott Musik: Eric Hester Altersempfehlung: ab 16