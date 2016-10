Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Amerikas dunkle Geheimnisse Das Geheimnis unserer Herkunft USA 2014 Stereo 16:9 Merken Diese Doku-Serie erforscht die unbekannten Geschichten hinter einflussreichen Menschen, bahnbrechenden Erfindungen, weltbekannten Plätzen und Institutionen der Vereinigten Staaten, die Kultstatus besitzen. Welche Geheimnisse verbergen sich hinter der Spielerstadt Las Vegas? Was steckt hinter dem nationalsozialistischen Amerikadeutschen Bund, der unter der Führung von Fritz Julius Kuhn rapide wuchs? Welcher hochverehrte Gründervater Amerikas war in Wirklichkeit ein Betrüger, und warum versuchten US-Historiker jahrzehntelang die Wahrheit über das Liebesleben eines der größten Landespräsidenten zu verheimlichen? Diese Dokumentarserie enthüllt die verborgene Seite Amerikas und deckt se In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Codes and Conspiracies