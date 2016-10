Discovery Channel 18:40 bis 19:25 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Wachablösung USA 2012 Stereo 16:9 Merken 180.000 Kilo Krabben - die Besatzung der "Wizard" entlädt im Hafen von St. Paul in Alaska ihre wertvolle Fracht. Die Seeleute dürfen sich auf eine prall gefüllte Lohntüte freuen: In diesem Jahr hat sich das Schuften gelohnt, die Ausbeute ist mehr als zufriedenstellend. Trotzdem ist die Stimmung an Deck eher bedrückt, denn auf dem Schiff geht eine Ära zu Ende. Für Keith Colburn, einen der erfahrensten Kapitäne in der Beringsee, war es die letzte Fangsaison. Das Urgestein der Krabbenfänger geht von Bord und übergibt das Ruder an seinen Bruder Monte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch