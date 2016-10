Discovery Channel 14:50 bis 15:10 Dokumentation On Tape - Katastrophen hautnah GB 2014 Stereo 16:9 Merken 3067 Meter ragt der zweithöchste Vulkan Japans in den Himmel. Der Ontake-san war lange inaktiv, doch plötzlich erwacht er wieder zum Leben. Offenbar ist das Gestein über die Jahre porös geworden und es haben sich Risse gebildet. Als die aufsteigende Lava aus dem Erdinneren mit Wasser in Berührung kommt, das sich im Krater angesammelt hat, schießt eine bis zu 1000 Grad heiße Aschewolke aus dem Berg. Hunderte Besucher, die das gute Wetter auf den Vulkan gelockt hat, fliehen in Panik die Hänge hinab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chaos Caught on Camera