Spiegel Geschichte 04:55 bis 05:40 Dokumentation 28 Helden CDN 2013 Stereo 16:9

Die Fliegenden Teufel war eine Kompanie aus 28 kanadischen Soldaten, die im Koreakrieg einen vorgeschobenen Außenposten an der Frontlinie entlang des 38. Breitengrades verteidigten. Zwei Kriegsveteranen, Leutnant Ed Mastronardi und Soldat Red Butler, schildern die dramatischen Ereignisse, die sie und ihre Kameraden in der Nacht vom 2. auf den 3. November 1951 durchlebt haben. Ihre Stellung am Song-gok drohte von Hunderten chinesischen Angreifern überrannt zu werden. Mehr als zehn Stunden dauerte die erbitterte Schlacht, in der die 28 Soldaten durch ihren mutigen Kampf zu Helden wurden.

Originaltitel: 28 Heroes