Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Forensik-Detektive Rauchende Colts USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Jede Kugel, die den Lauf einer Waffe verlässt und explodiert, hinterlässt einen spezifischen Satz an Markierungen. Selbst wenn die Kugel in hunderte kleine Teilchen zerplatzt, können erfahrene Ballistiker diesen spezifischen Abdruck der Waffe feststellen. Der Film zeigt, wie sich die Ballistik von einem Autopsie-Hilfsmittel zu einer anspruchsvollen Wissenschaft entwickelt hat, an Hand derer sich eine Mordwaffe ohne den geringsten Zweifel zuordnen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forensic Firsts