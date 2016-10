Spiegel Geschichte 18:45 bis 19:10 Dokumentation Verschollene Filmschätze 1941 Angriff auf Pearl Harbor F 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Am Sonntagmorgen des 7. Dezembers 1941 erklärte Japan den Vereinigten Staaten den Krieg. Japanische Bomber griffen Pearl Harbor und andere amerikanische Militärstützpunkte auf Hawaii an. Al Brick, ein Kameramann der Filmgesellschaft Fox Movietone News, war vor Ort. Ihm gelangen spektakuläre Aufnahmen von zerstörten Kampfflugzeugen und brennenden, versenkten und zerbombten Schiffen. Ein Bild der Zerstörung. Die Behörden konfiszierten alle Aufnahmen, welche militärischen Verluste dokumentierten. Ein Jahr lang war es verboten, sie der Öffentlichkeit zu zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystère d'archives Regie: Serge Viallet Altersempfehlung: ab 12