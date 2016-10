Spiegel Geschichte 12:20 bis 13:15 Dokumentation Amerika von oben Land der unbegrenzten Möglichkeiten USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 36: Amerikas Geschichte ist reich an Pionieren, Träumern und Erfindern. Die Kamera zeigt die beeindruckendsten Beispiele erfolgreicher amerikanischer Unternehmen aus der Vogelperspektive. Von den riesigen Obst-Plantagen der Marke Dole in Hawaii über das Michigan von Henry Ford: "Made in the USA" offenbart die Geschichten hinter den amerikanischen Visionären, die zu Millionären wurden. Eine beeindruckende Kamera-Flugreise von Küste zu Küste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America