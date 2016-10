Spiegel Geschichte 10:35 bis 12:10 Dokumentation Harvest of Empire - Latinos in Amerika USA 2013 Stereo 16:9 Merken In einer Zeit hitziger Debatten und gespaltener Meinungen erzählt diese Dokumentation schonungslos, wie die Umsetzung der ökonomischen und militärischen Interessen der USA eine beispiellose Welle der Migration auslöste. Der Bogen wird gespannt von den Expansionskriegen in Puerto Rico, Kuba und Mexiko, über die verdeckten Operationen, welche unterdrückende, militärische Regime in der Dominikanischen Republik, Guatemala, Nicaragua und El Salvador zur Folge hatten, zu den heutigen kulturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die amerikanische Kultur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Harvest of Empire - Latinos in Amerika