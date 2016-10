Sky Sport HD (1) 18:45 bis 19:50 Motorsport Formel 1: Großer Preis der USA 3. Freies Training in Austin, Texas Stereo 16:9 HDTV Merken Seit der Sommerpause vier Siege in fünf Rennen. 33 Punkte Vorsprung in der WM auf Teamkollege Lewis Hamilton. Oder: noch vier zweite Plätze bis zum Titel. Mercedes-Pilot Nico Rosberg steuert auf Weltmeister-Kurs und seine Konkurrenten sehen nur seine Rücklichter. Mit gehörigem Abstand. "Ich bin einfach nur begeistert", jubelte der Deutsche nach Rang eins in Japan, aber Titeljubel war das natürlich noch keiner: "Ich fühle mich nach diesem Erfolg nicht erleichtert", so Rosberg, der Vollgas geben will bis zum großen Triumph. Den hat Mercedes übrigens schon erreicht. Die Silberpfeile kommen als Weltmeister der Konstrukteure zum USA-GP. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tanja Bauer