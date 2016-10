Sky Sport 2 04:45 bis 05:45 Golf Golf: PGA Tour Champions Highlights SAS Championship presented by Bloomberg Media in Cary, North Carolina (USA) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit zwei Schlägen Vorsprung vor dem restlichen Feld war Bernhard Langer bei der SAS Championship in die Finalrunde gestartet. Für den überragenden Spieler der PGA Tour Champions eine ideale Ausgangsposition, um seinen fünften Saisonsieg zu holen, nachdem er in den Wochen zuvor zweimal "nur" Zweiter geworden war. Doch seine Verfolger dachten gar nicht daran aufzugeben und setzten Langer vom ersten Loch an unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie