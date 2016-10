Sky Sport 2 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Sporting Lissabon - Borussia Dortmund, Gruppenphase 3. Spieltag, Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem furiosen 6:0 bei Legia Warschau hat Borussia Dortmund auch die Reifeprüfung gegen Real Madrid bestanden. Am zweiten Spieltag der Königsklasse erkämpften sich die Borussen nach zweimaligem Rückstand ein verdientes 2:2 gegen den Titelverteidiger. "Es fühlt sich gut an, nicht verloren zu haben", sagte BVB-Cheftrainer Thomas Tuchel, "aber wir haben auch das Gefühl, dass wir es noch besser können." Der nächste Schritt in Richtung K.-o.-Phase bei Sporting Lissabon ist gewiss kein einfacher. Der portugiesische Vizemeister hatte sich nach dem bitteren 1:2 gegen Real erholt und ließ Warschau beim 2:0 keine Chance. Sporting-Coach Jorge Jesus weiß: "Die Spiele gegen Dortmu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League