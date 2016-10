Junior 14:50 bis 15:05 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer hat das Nilpferd veräppelt? F, D 2012 Stereo 16:9 Merken Bison hat telefonisch bei Nilpferd einen Bauernschrank bestellt. Doch als er diesen ausliefern will, stellt sich heraus, dass man ihm einen üblen Streich gespielt hat. Denn im ganzen Zoo gibt es kein Bison und bei der angegebenen Adresse wohnt nur das Dromedar. Wollte sich jemand an Nilpferd rächen, weil seine Möbelstücke so minderwertig sind? Sherlock Yack hört sich das Telefonat noch einmal an. Der Täter hat seine Stimme verstellt und stark gestottert. Der Anruf kam um 12 Uhr 12 und im Hintergrund ist ein verräterisches Pling zu hören. Sherlock Yack nimmt die Ermittlungen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rainer Schmitt (Sherlock Yack) Tanja Schumann (Hermione) Eckard Dux (Ball of Purity) Ben Hecker (Gorilla) Michael Grimm (Old Horse) Martin May (Chihuahua) Jürgen Uter (Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory