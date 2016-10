Junior 12:40 bis 13:05 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Der Entwalderator F, D 2009 Stereo 16:9 Merken Bauwahn baut einen lernfähigen Roboter, den er den Entwalderator nennt und der in kürzer Zeit massenhaft Bäume fällt und entwurzelt, weil Felizia eine Autobahn durch den Dschungel bauen will, um Investoren zu beeindrucken. Nach einem Kampf gegen Marsu ändert sich der Roboter und wird zum Spielgefährten der Familie Marsu. Er pflanzt auch die entwurzelten Bäume wieder ein, was Bauwahns zwar stört, von Felizia aber als Teil eines Plans betrachtet wird, um die Menschen und die Marsus im Lager zu überlisten und das Lager zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz Altersempfehlung: ab 6