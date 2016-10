Junior 10:40 bis 11:00 Trickserie Heidi Folge: 19 Heidi soll lesen lernen F, AUS, D, B 2013 Stereo 16:9 Merken Claras lebensfrohe und unkonventionelle Großmama erobert das Haus der Sesemanns und rettet Heidi sogleich aus einer ihrer Schulstunden". Um ihr den Sinn des Lesen lernens auf spielerische Art näher zu bringen und Heidi für Bücher zu begeistern, will sie mit den Mädchen ein Theaterstück einstudieren. Herr Bahner hält natürlich wenig davon, denn die Proben rauben ihm kostbare Zeit. Erst als die Großmama herausfindet, warum Heidi keinen Spaß am Lesen hat und ständig niedergeschlagen ist, wendet sich das Blatt: Der grauenvolle Lehrer wird von den Damen im hohen Bogen aus dem Haus geworfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Lea Mariage (Heidi) Nando Schmitz (Peter) Helmut Krauss (Großvater) Nana Spier (Tante Dete) Luise Lunow (Peters Großmutter) Nicolas Rathod (Karl) Zalina Sanchez (Theresa) Originaltitel: Heidi Regie: Jeröme Mouscadet Drehbuch: Christel Gonnard, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Romain Allender, Patrick Sigwalt Altersempfehlung: ab 6