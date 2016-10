Junior 08:50 bis 09:15 Trickserie Heidi Folge: 25 Ein Gespenst geht um F, AUS, D, B 2015 Stereo 16:9 Merken Heidi hilft Clara jeden Tag ihre Beine zu bewegen. Heidi belauscht zufällig ein Gespräch zwischen Herrn Sesemann und dem Hausarzt. Clara solle sich nicht unnötig verausgaben, die Chancen stünden nicht gut, dass sie noch mehr erreicht als zu stehen. Heidi ist wie vor den Kopf geschlagen. Nicht nur, weil sie Clara immer Hoffnung gemacht hat und ihr diese nicht nehmen will, sondern auch, weil ein Misserfolg für sie bedeuten würde, dass sie ihren Großvater und die Berge so schnell nicht wiedersieht. Noch in derselben Nacht glaubt Fräulein Rottenmeier, im Haus würde es spuken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heidi Regie: Jérome Mouscadet, Andy Collins Drehbuch: Laurent Auclair, Sophie Decroisette, Jean Rémi François, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Patrick Sigwalt, Roman Allender, Titellied: Andreas Gabalier Altersempfehlung: ab 6