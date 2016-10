Sky Action 01:55 bis 03:35 Actionfilm Kidnapping Freddy Heineken GB, NL, B, USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amsterdam, 1983: Der Boss des Brauerei-Imperiums Heineken, Alfred "Freddy" Heineken (Anthony Hopkins), genießt das Leben im Rampenlicht. Sein Reichtum ruft die Gangsterbande um Willem Holleeder (Sam Worthington) und Cor van Hout (Jim Sturgess) auf den Plan. Sie entführen den Getränke-Mogul und fordern ein Lösegeld von sensationellen 35 Millionen Gulden. Nach der erfolgreichen Übergabe wähnen sich die Kriminellen am Ziel ihrer Träume. Doch damit beginnen für sie erst die Probleme. - Große Stars in der psychologisch spannenden Verfilmung des Heineken-Entführungsfalls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Hopkins (Freddy Heineken) Jim Sturgess (Cor Van Hout) Sam Worthington (Willem Holleeder) Ryan Kwanten (Jan "Cat" Boellard) Mark van Eeuwen (Frans "Spikes" Meijer) Thomas Cocquerel (Martin "Brakes" Erkamps) Jemima West (Sonja Holleeder) Originaltitel: The Kidnapping of Freddy Heineken Regie: Daniel Alfredson Drehbuch: William Brookfield Kamera: Fredrik Bäckar Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 12

