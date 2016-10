Sky Action 15:15 bis 17:10 Thriller Black Sea GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Robinson (Jude Law) hat viele Jahre als Kapitän eines U-Bootes hinter sich. Aus seinem letzten Job gefeuert, nimmt er einen riskanten Auftrag an: Im Schwarzen Meer soll ein gesunkenes deutsches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem riesigen Goldschatz liegen. Schnell stellt er eine Crew aus Russen und Briten zusammen und startet eine waghalsige Mission. Doch die unterschiedlichen Männer geraten bald mörderisch aneinander. - Düsterer Abenteuerthriller vom "Der letzte König von Schottland"-Regisseur, in dem Jude Law in bedrohliche menschliche Abgründe blickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jude Law (Robinson) Scoot McNairy (Daniels) Ben Mendelsohn (Fraser) David Threlfall (Peters) Bobby Schofield (Tobin) Karl Davies (Liam) Konstantin Khabenskiy (Blackie) Originaltitel: Black Sea Regie: Kevin MacDonald Drehbuch: Dennis Kelly Kamera: Christopher Ross Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 12