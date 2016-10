Goldstar TV 18:00 bis 19:00 Magazin Schlager & Co - Extra: Schlagerolymp Schlagerolymp D 2016 Stereo 16:9 Merken Johlende Fans, aufgekratzte Stimmung und die Helden der Schlagerszene: GoldStar TV war mit seinem Kamerateam hautnah dran beim diesjährigen Schlagerolymp in Berlin. Am 13. August verwandelten dort unter anderem Jürgen Drews, Nicole, Frank Zander, René Ulbrich, Ireen Sheer, Julian David und Alexander Klaws den Freizeit- und Erholungspark Lübars zur perfekten Spielwiese für Musikidole. In dieser Ausgabe von "Schlager & Co Extra" widmet sich Moderatorin Sonja Weissensteiner ausgiebig dem Megaevent, das an diesem Wochenende im Rahmen der großen Schlagerolymp-Woche auf GoldStar TV als TV-Premiere ausgestrahlt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Annemarie Eilfeld, Feuerherz, Maria Voskania, Alexander Klaws Originaltitel: Schlager & Co - Extra