Sky Emotion 14:40 bis 16:45 Drama Im Labyrinth des Schweigens D 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Deutschland, 1958: Wirtschaftswunder-Zeiten. Das Gros der Deutschen will von den Gräueln des Nationalsozialismus und von Auschwitz nichts wissen. Der junge Staatsanwalt Johann Radmann (Alexander Fehling) will das kollektive Verdrängen nicht tolerieren. Mit Hilfe des Journalisten Thomas Gnielka (André Szymanski) und Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Gert Voss) macht er es sich zur Aufgabe, den Deutschen die Augen zu öffnen und die Täter vor Gericht zu bringen. - Ebenso fesselnd wie aufwühlend erzählt das Drama die Vorgeschichte der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Fehling (Johann Radmann) André Szymanski (Thomas Gnielka) Friederike Becht (Marlene) Johannes Krisch (Simon Kirsch) Gert Voss (Fritz Bauer) Hansi Jochmann (Sekretärin) Johann von Bülow (Otto Haller) Originaltitel: Im Labyrinth des Schweigens Regie: Giulio Ricciarelli Drehbuch: Elisabeth Bartel, Giulio Ricciarelli Kamera: Martin Langer, Roman Osin Musik: Niki Reiser, Sebastian Pille Altersempfehlung: ab 12