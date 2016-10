Niederlande 2 20:30 bis 21:20 Sonstiges Verborgen verleden René Froger NL 2016 HDTV Merken Ras-Amsterdammer René Froger, geboren en getogen in de Jordaan, ontdekt dat zijn familie nog meer geworteld is in het Amsterdamse amusement dan hij al dacht. Zijn vader was de volkszanger Bolle Jan, die samen met zijn moeder optrad als het duo Jan en Mien. Dat was bekend, maar verder terug in het verleden vindt René nog meer artiesten. Wat René helemaal niet verwacht is dat zijn roots ook ver buiten de Jordaan terug te vinden zijn. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gijs Scholten van Aschat Originaltitel: Verborgen verleden