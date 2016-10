Niederlande 2 00:00 bis 01:20 Drama Fill the void ISR 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Israëlisch filmdrama. Shira, de jongste dochter uit een streng orthodox-joods gezin, kijkt enorm uit naar haar bruiloft. Op het moment dat haar droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot toe. Haar oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira's huwelijk wordt uitgesteld. Esthers weduwnaar Yochai wordt voorgesteld te hertrouwen in het buitenland. Shira's moeder wil, na de dood van haar dochter, niet ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen en doet een schokkend voorstel: Shira wordt gedwongen te kiezen tussen gehoorzaamheid aan haar familie en haar eigen gevoelens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Irit Sheleg (Rivka) Hadas Yaron (Shira) Yiftach Klein (Yochay) Chayim Sharir (Aharon) Razia Israeli (Aunt Hanna) Hila Feldman (Frieda) Renana Raz (Esther) Originaltitel: Lemale et ha'halal Regie: Rama Burshtein Drehbuch: Rama Burshtein Musik: Yitzhak Azulay Altersempfehlung: ab 6