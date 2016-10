Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Bock geschossen D 2001 Merken Im Stadion des 1. FC Köln werden Jupp und Taube Zeugen einer Katastrophe: Geißbock Hennes, Maskottchen der Kölner, wird durch einen gezielten Schuss niedergestreckt! Der Täter, Auftragskiller Vitalij Brauskas, fällt kurz nach dem Attentat selbst einem Mord zum Opfer. Angesichts der Bluttaten bricht Vereinsanwalt Dr. Schmitz sein Schweigen: Er verrät Jupp und Taube, dass Leonidas Varydis, der Star der Mannschaft, entführt wurde - sechs Millionen Mark fordern die Kidnapper. Auf einem Videoband, das den Bock-Mord in allen Einzelheiten zeigt, erkennen die Polizisten bereits deutlich die ängstlichen Blicke von Stadionwart Karlchen, die kurz vor dem Todesschuss auf Hennes ruhen. Offenbar weiß der Mann mehr über die Entführungsgeschichte, als er zugeben will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatjana Clasing (Pathologin) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Tim Grindau (Florian Hennes) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Christian Goebel (Kriminalhauptkommissar Klaus Taube) Luca Zamperoni (Kriminalobermeister Gino Bruni) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wolfgang Limmer Drehbuch: Wolfgang Limmer Kamera: Clemens Messow Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16