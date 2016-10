Anixe HD 12:30 bis 13:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Angie ist völlig verzweifelt, dass sie wieder der Spielsucht verfallen ist. Sie will sich Ronnie anvertrauen, doch die hat leider keine Zeit für sie. Aus Frust darüber landet Angie wieder am Roulettetisch. Dabei wird sie - wie schon häufiger - von einem Typen namens "Mink" beobachtet. Was führt er im Schilde? Karen und Paolo gelten als das Traumpaar schlechthin, aber dann stellt Karen fest, dass ihr Paolo doch nicht so vertraut, wie er immer behauptet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Annette Schreiber (Ronnie Fritz) Florentine Lahme (Karen Stember) Johnny Müller (Paolo Vicari) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Margarete Aman Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer