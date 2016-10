National Geographic Wildlife 02:35 bis 03:25 Dokumentation Hunter Hunted Der Tod des Bärenmannes GB, USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Über 30 Jahre lang beobachtete der russische Naturforscher und Fotograf Vitali Nikolayenko die Braunbären der Halbinsel Kamtschatka. Im Dezember 2003 wurde er in der Wildnis tot aufgefunden. Ein Bär hatte den erfahrenen Experten angegriffen und getötet. Seine eigenen Aufnahmen zeigen, dass Nikolayenko bei seinen Beobachtungen immer wieder bis an die Grenzen gegangen ist. Eine Untersuchung ergab schließlich, dass er am letzten Tag seines Lebens zu viel gewagt und wichtige Warnsignale des Bären ignoriert hatte. War dieses Ende vorgezeichnet? Steckt ein psychisches Problem des Forschers dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunter Hunted

