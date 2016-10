National Geographic Wildlife 12:50 bis 13:40 Dokumentation Im Bann der Bären Grizzlys USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Chris Morgan setzt seine Alaskareise fort, die ihn diesmal nach Anchorage führt. In der größten Stadt Alaskas sind Schwarzbären und Menschen buchstäblich Nachbarn: 200 bis 300 Schwarzbären leben derzeit in Anchorage - mit allen Problemen, die diese Koexistenz mit sich bringt: Damit keine Bären angelockt werden, müssen die Einwohner darauf achten, keine Nahrungsmittel unbeaufsichtigt draußen zu lassen und ihren Müll erst kurz vor der Abholung vor die Tür zu stellen. Von Anchorage aus fährt Chris weiter nach Norden: Im Schatten des über 6.000 Meter hohen Mount McKinley kämpft eine Gruppe von Grizzlybären unter härtesten Bedingungen ums Überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bear Nomad