Zee.One 00:55 bis 02:40 Actionfilm Zanjeer IND 2013 HDTV Der aufrechte Cop Vijay macht sich bei seiner Jagd auf die Mafia-Bosse der Unterwelt nicht nur Freunde. Jede Nacht quälen ihn zudem schwere Alpträume, seit er als Kind die Ermordung seiner Eltern miterleben musste. Ein besonders grausamer Mordfall bringt Vijay nun in Kontakt mit der schönen Augenzeugin Mala, die die lokale Öl-Mafia schwer belasten könnte. Doch Mala verweigert die Aussage. Dennoch trachtet ihr Gangsterboss Teja nach dem Leben. Um die junge Frau zu schützen, bietet ihr Vijay Obdach in seinem eigenen Haus an - im Gegenzug soll Mala gegen Tejas Gang aussagen. Rasch kommen sich Mala und Vijay näher als erwartet. Da führt eine Verkettung unglücklicher Umstände dazu, dass Vijay vom Dienst suspendiert wird. Doch Tejas Männer sind immer noch hinter Mala her. Gleichzeitig erhält Vijay neue Hinweise auf die Identität des Mörders seiner Eltern, welcher nie gefasst wurde. Bald weiß Vijay nicht mehr, wem er noch trauen kann. Das Remake eines Klassikers aus dem Jahre 1973 wartet neben dem unverwüstlichen Sanjay Dutt mit Bollywood-Liebling Priyanka Chopra auf, die seit dem Erfolg der FBI-Serie "Quantico" auch in Hollywood für Furore sorgt: 2017 wird sie an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron in der Filmversion der legendären Strand-Serie "Baywatch" zu sehen sein. Schauspieler: Priyanka Chopra (Mala) Sanjay Dutt (Sher Khan) Ram Charan (Inspector Vijay Khanna) Prakash Raj (Teja) Atul Kulkarni (Jaidev) Mahie Gill (Mona Darling) Originaltitel: Zanjeer Regie: Apoorva Lakhia Drehbuch: Apoorva Lakhia Kamera: Gururaj R. Jois Musik: Anand Raj Anand Altersempfehlung: ab 16