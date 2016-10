ARTE 21:45 bis 22:40 Dokumentation Ötzi und seine Doppelgänger USA 2016 2016-11-14 10:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Ötzi, "der Mann aus dem Eis", ist einer der wertvollsten archäologischen Funde in Hinblick auf Informationen zur Lebensweise unserer Vorfahren. Der gut erhaltene Körper wurde 1991 in den italienischen Alpen gefunden. Gestorben ist Ötzi aber bereits vor 5.300 Jahren durch einen Pfeil. Dank des technischen Fortschritts gelangen Wissenschaftler, Historiker und Archäologen zu immer neueren Erkenntnissen. So gibt es mittlerweile z.B. die Ergebnisse einer DNA-Analyse. Diese besagt, dass Ötzi genetisch den Inselbewohnern Sardiniens am nächsten stand. Die Doku bietet einen tollen Überblick zum Thema "Ötzi", und präsentiert dabei auch neue Fakten zum Thema. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Iceman Reborn Regie: David Murdoch