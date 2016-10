ARTE 02:05 bis 03:15 Drama Das Spiel von Liebe und Zufall F 2013 Nach Pierre Carlet de Marivaux Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Silvia blickt ihrer arrangierten Hochzeit sorgenvoll entgegen. Um beobachten zu können, wer Dorante wirklich ist, bittet Silvia ihren Vater, Monsieur Orgon, beim ersten Treffen mit ihrem Zukünftigen die Rolle mit ihrer Zofe Lisette tauschen zu dürfen. Monsieur Orgon verschweigt seiner Tochter, dass Dorante genau den gleichen Plan verfolgt und mit seinem Diener Arlequin die Rolle tauschen will. Amüsiert über diesen Zufall, lässt Monsieur Orgon das Verwirrspiel zu und weiht einzig seinen Sohn Mario ein, um mit ihm gemeinsam das unterhaltsame Schauspiel verfolgen zu können. Entsetzt blicken Dorante und Silvia aus der Dienstbotenperspektive auf ihre Heiratskandidaten, als sich Lisette und Arlequin in ihren Rollen einander vorstellen. Niemals könnte Dorante die obszön lachende Dame lieben, die er da sieht. Und der Herr, der sich als Dorante präsentiert, missfällt Silvia ebenfalls ab dem ersten Moment. Lisette und Arlequin allerdings finden sich unwiderstehlich und verlieben sich prompt ineinander. Für Dorante und Silvia aber scheinen die Gefühle, die sie füreinander entwickeln, ein Problem zu sein, glauben doch beide, sich in einen einfachen Dienstboten zu verlieben. Das seltsame Spiel von Liebe und Zufall nimmt seinen Lauf. Als Silvia herausfindet, wer Dorante wirklich ist, will sie es wissen: Ist Dorantes Liebe so groß, dass er Silvia auch als Zofe heiraten würde? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Léonie Simaga (Silvia) Alexandre Pavloff (Dorante) Suliane Brahim (Lisette) Gérard Giroudon (Herr Orgon) Noam Morgensztern (Arlequin) Pierre Hancisse (Mario) Originaltitel: Que d'amour Regie: Valérie Donzelli Drehbuch: Valérie Donzelli, Anne Berest Kamera: Sébastien Buchmann Musik: Philippe Jakko

