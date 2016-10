ARTE 06:40 bis 07:10 Dokumentation Reisen für Genießer Prestigehotels in Brüssel B 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Brüssel ist nicht nur die Hauptstadt des Königreichs Belgien, sondern gleichzeitig die Schaltzentrale der Europäischen Union und vielleicht die Stadt mit den meisten diplomatischen Vertretungen. Die zahlreichen Luxushotels sind ein Stück belgischer Kunst- und Kulturgeschichte. Die belgische Metropole gilt als Wiege des Jugendstils. Einer der führenden Vertreter dieser Stilrichtung war der Architekt Victor Horta, dessen Bauten bis heute das Straßenbild prägen. Natürlich gibt es auch viele Cafés und Kneipen, in denen man das berühmte belgische Bier genießen kann. Und wenn von kulinarischen Spezialitäten die Rede ist, dürfen neben der Nobelküche der Hotelrestaurants die belgische Schokolade, die belgische Waffel und die beliebten Pommes frites natürlich nicht fehlen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: En voyage! Express Regie: Catherine Haxhe, Guy Lemaire