Spiegel TV Wissen 08:25 bis 09:15 Dokumentation Levison Wood: Mein Traum vom Himalaya GB 2015 Merken In der dritten Folge trifft Levison seinen alten Freund Binod wieder, mit dem er den Rest seiner Reise verbringen wird. Zusammen marschieren die beiden durch Indien bis nach Nepal - bis ein schwerer Autounfall alles verändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Walking the Himalayas