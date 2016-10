TNT-Serie 04:40 bis 05:20 Actionserie Arrow Das Vermächtnis USA 2012 16:9 Merken Oliver macht sich auf den Weg zum Gericht, um seine Sterbeurkunde aufheben zu lassen, und läuft dort zufällig seiner Exfreundin Laurel über den Weg. Die Anwältin arbeitet gerade an einem Mordfall und will Martin Somers hinter Gitter bringen, der gute Kontakte zu den Triaden hat. Als Laurel dem Verbrecher zu gefährlich wird, will der sie von der Profikillerin China White töten lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: David Barrett Drehbuch: Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Kamera: Glen Winter Musik: Blake Neely