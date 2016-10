TNT-Serie 02:35 bis 03:15 Krimiserie Crossing Jordan Blut und Tränen USA 2005 16:9 Merken Nigel hat sich in die hübsche Sarah verliebt und verbringt die Nacht bei ihr. Am nächsten Morgen ist das Entsetzen aber groß, denn Sarahs Tochter wurde entführt! Auch eine Lösegeldforderung findet der Polizist ... Lily macht große Augen, als die Leiche auf ihrem Obduktionstisch plötzlich aufwacht. Der Mann hat keine Papiere bei sich hat und scheint sein Gedächtnis verloren zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) David Monahan (Detective Matt Seely) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Tim Kring, Scott Williams Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin

