TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Jugendserie O.C., California Viva Las Vegas USA 2004 Merken Caleb fliegt gemeinsam mit Ryan, Seth und Sandy nach Las Vegas, um dort seine letzten Tage als Junggeselle zu verbringen. Während Kirsten in Newport Beach Julies Junggesellinnenabend vorbereitet, lernen sich Marissa und Theresa besser kennen. Was Marissa schließlich über Ryans Exfreundin in Erfahrung bringt, birgt jede Menge Sprengstoff für ihr Verhältnis zu Ryan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: James Marshall Drehbuch: Josh Schwartz, Allan Heinberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12