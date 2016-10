TNT-Serie 16:20 bis 17:05 Jugendserie O.C., California Eine böse Überraschung USA 2004 Merken Sandys Mutter Sophie hat ihren Besuch angekündigt, was die gesamte Familie in hektisches Treiben versetzt. Vor allem Seth macht sich Sorgen, dass seine Großmutter keinen Gefallen an Summer finden wird und versucht, eine Begegnung der beiden Frauen zu verhindern. Ryan ist indes auf der Suche nach Marissa, die spurlos verschwunden ist, nachdem sie von der Affäre ihrer Mutter erfahren hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange Drehbuch: Josh Schwartz, Allan Heinberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng