TNT-Serie 10:10 bis 11:00 Arztserie Grey's Anatomy Begegnung mit einem Löwen USA 2012 16:9 Lexie will Mark gestehen, dass sie noch etwas für ihn empfindet. Cristina leidet unter dem Wissen, dass Owen fremdgegangen ist und zieht sich zurück. Teddy nimmt an einer Trauergruppe teil und stellt fest, dass sie diese nicht ernst nehmen kann. Erst als sie einem älteren Herren im Warteraum mitteilen muss, dass seine Frau während ihrer Herz-Operation verstorben ist, übermannen sie ihre Gefühle. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Mark Jackson Drehbuch: Stacy McKee Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux