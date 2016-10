TNT-Serie 08:35 bis 09:25 Serien McLeods Töchter Verschüttet AUS 2008 16:9 Merken Beim Training für das kommende Distanzrennen fallen Grace und Marcus in einen alten Minenschacht, der so tief ist, dass sie sich nicht selbst befreien können. Kate kommt nach wie vor nicht mit Rileys Tod zurecht und wendet sich in ihrer Verzweiflung an Pater Dan. Der Geistliche bittet sie, sich um eine ältere und etwas zänkische Dame zu kümmern, die ein paar gute Ratschläge für Kate parat hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall Ryan) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Nick Stevens Kamera: John Stokes Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12