TNT-Serie 06:15 bis 07:00 Serien McLeods Töchter Eiszeit AUS 2007 16:9 Als Marcus in Spencer ein Rennpferd unter die Lupe nehmen möchte, trifft er dort zufällig Heath in Begleitung einer fremden Frau. Sofort hegt er den Verdacht, dass Heath Grace betrügt. Die schwangere Stevie ist mit den Nerven am Ende und befördert Kate trotz eines Patzers in eine höhere Position. Eigentlich bräuchte sie jetzt Alex an ihrer Seite, doch der möchte länger in Argentinien bleiben. Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Abi Tucker (Grace Kingston) Doris Younane (Moira Doyle) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Sarah Duffy Kamera: Henry Pierce Musik: Alastair Ford