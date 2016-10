Syfy 00:50 bis 01:35 SciFi-Serie Killjoys Tödlicher Regen CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Über Westerley wütet ein hochgiftiger Sturm, der Black Rain. John (Aaron Ashmore) und Pawter (Sarah Power) finden Schutz in Pree's Bar, in den Tunnelanlagen unter Old Town. Dort kommt es jedoch schon bald zu einer Schießerei, denn Pree hat jedem Hilfesuchenden Unterschlupf gewährt, sowohl einem Agenten der Company als auch mehreren gesuchten Verbrechern. In der Zwischenzeit geraten Dutch (Hannah John-Kamen) und D'Avin (Luke Macfarlane) in eine Falle und kommen dem Auge des mörderischen Sturms gefährlich nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'avin Jaqobis) Morgan Kelly (Alvis Akari) Sarah Power (Pawter Simms) Thom Allison (Pree) Nora McLellan (Bellus Haardy) Originaltitel: Killjoys Regie: Peter Stebbings Altersempfehlung: ab 16