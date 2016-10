Syfy 16:35 bis 17:00 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Vermächtnis des Terrors USA 2009 Stereo 16:9 Merken Endlich ist es soweit: Die Droidenfabrik kann von den Jedi gestürmt werden. Als Erzherzog Poggle zu fliehen versucht, heftet sich die Jedi-Meisterin Luminara an seine Fersen. Die Verfolgung führt sie in die schrecklichen Höhlen von Geonosis. Als Obi-Wan und Ki-Ad-Mundi sie mit einer Einheit von Klon-Kriegern retten wollen, treffen sie dort auf Zombies, die Widerstand leisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Eoghan Mahony, Drew Z. Greenberg Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12