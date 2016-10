Syfy 14:10 bis 15:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das, was du zurücklässt (2) USA 1999 Stereo 16:9 Merken Nachdem Odo (Rene Auberjonois) und die Gründerin eine Verbindung eingegangen sind, gelingt es, den opferreichen Krieg zwischen dem Dominion und der Föderation zu beenden. Doch Kai Winn (Louise Fletcher) und Dukat (Marc Alaimo) haben in der Zwischenzeit die Pah-Geister aus den Feuerhöhlen befreit. Captain Sisko (Avery Brooks) muss nun seine Pflicht als Abgesandter erfüllen und die Pah-Geister ein für alle Mal unschädlich machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Nana Visitor (Colonel Kira) Casey Biggs (Damar) Andrew Robinson (Garak) Louise Fletcher (Kai Winn) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12