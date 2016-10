National Geographic People 04:45 bis 05:30 Dokusoap Prison Families IRL 2014 2016-11-06 09:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 26-jährige Stephen hat die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens im Gefängnis verbracht. Bei seiner Freilassung ist sich der junge Mann zwar bewusst, was er seinem Vater Brendan angetan hat, dennoch fällt es ihm nicht leicht, sich wieder an das Leben draußen zu gewöhnen. Und während Donna sich über einen Heiratsantrag ihres inhaftierten Freundes freut, ist Rachel verbittert und traurig über die Haftstrafe ihres Lebenspartners. Als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern ist ihr Leben ein einziger Kampf geworden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prison Families