National Geographic People 18:40 bis 19:00 Dokumentation David Rocco's Dolce India Bengalen-Senf CDN 2015 2016-10-24 12:50 Stereo 16:9 HDTV Merken David begibt sich auf eine Entdeckungsreise nach Kalkutta - einer Stadt, die so reich an Kultur und traditioneller Küche ist, dass er erst einmal gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Zunächst trifft er sich mit Myanck, dem Chefkoch des ITC-Hotels. Bevor die beiden den städtischen Fischmarkt besuchen, genießen sie mit dem traditionell zehngängigen bengalischen Frühstück eine reichhaltige Mahlzeit. Anschließend experimentieren sie in der Küche mit zwei typischen Zutaten Kalkuttas: Senf und frischem Flussfisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce India