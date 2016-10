National Geographic People 12:45 bis 13:25 Dokumentation Die Wildtier-Retter Tierkinder in Not USA 2015 2016-10-23 18:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einem verlassenen Gebäude neben einer vielbefahrenen Straße werden vier Fuchsbabys entdeckt, die hier offenbar geboren wurden. Kristin nimmt sie mit, denn sonst hätten sie kaum Überlebenschancen. Aber wird sie ihnen auch beibringen können, wie sie später alleine in der Wildnis zurechtkommen? Die Dosenschildkröte Sheldon wiederum ist unter einen Rasenmäher geraten. Die Verletzungen sind so lebensbedrohlich, dass Brigette Dr. Jewel zu Rate zieht. Dabei ist die Panzerwunde womöglich nicht Sheldons größtes Problem. Auch bei vier verwaisten und halb verhungerten Waschbär-Babys geht es um Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bandit Patrol