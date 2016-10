National Geographic People 06:45 bis 07:30 Dokumentation Das Monster-Projekt Der Teufel von New Jersey USA 2012 2016-10-24 07:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt Gerüchte, dass im Unterholz der endlosen Pine Barrens von New Jersey gefährliche Monster, so genannte Jersey Devils, lauern. Die Dokumentation erzählt die Legenden, die sich um diese Erscheinung ranken. Und sie lässt sowohl diejenigen zu Wort kommen, die an die Geschichten um die bizarren Kreaturen glauben, als auch die Zweifler. Sie begleitet einige der Fanatiker, die regelmäßig losziehen, um die Kreatur zu finden, und schenkt den zahllosen Zeugen Gehör, die den "Devil" mit eigenen Augen gesehen haben wollen. Abschließend äußern sich Wissenschaftler und Experten zur möglichen Existenz der "Jersey Devils". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judah Friedlander Originaltitel: The Monster Project