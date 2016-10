Disney XD 18:50 bis 19:10 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Lucius Donnerfaust / Jagd auf Ranginald Bagel USA, GB, IRL 2014 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Während des "Ninja-Tages" in Norrisville, versucht sich McFist ins Rampenlicht zu drängen, indem er sich selbst als den neuen Superhelden "Lucius Donnerfaust" vorstellt (b) Kürzlich sagte Randy dem Sumpf-Hexer Catfish Booray, dass sein wahrer Name Rainald Bangel ist. Was Randy jedoch nicht wusste: Es gibt wirklich einen Jungen auf seiner Schule der so heißt! McFist hat deshalb seinen Vollstrecker-Roboter ausgesendet, der Rainald suchen und zerstören soll. Wird Randy Rainald retten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Mike Milo, Joshua Taback Altersempfehlung: ab 6