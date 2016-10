Disney XD 04:50 bis 05:10 Trickserie Paket von X Dan-ergie / Der Ausbruch USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Dan und seine Mitschüler haben es satt, von Terrance malträtiert zu werden. Als Planet X ein Paar Energie-Armbänder schickt, versucht Dan, sie zu nutzen um Terrance endgültig in die Schranken zu weisen. Doch irgendwoher muss die Energie für die Armbänder kommen. (b) Man vermutet, dass der Mount Saint Brenda in Kürze ausbrechen wird. Nur Copernicus ahnt nichts davon. Er will aus dem erloschenen Vulkan einen Unterschlupf bauen und merkt nicht, dass dieser dadurch wieder aktiv wird. In der Zwischenzeit nutzt Dan sein neues Paket, um alle Erwachsenen in der Stadt einzufrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, James Wootton