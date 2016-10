Disney XD 02:50 bis 03:10 Trickserie Coop gegen Kat Die Spukvilla / Reine Kopfsache CDN 2011 Stereo 16:9 Merken (a) In einer alten Villa soll es spuken. Kat zieht dort ein, um ungestört an einem Teleporter arbeiten zu können. Coop, Dennis, Leon und Harley sind zu neugierig, um sich von den Spukgeschichten abhalten zu lassen. Sie dringen in die Villa ein, lassen sich aber von Kats Geister-Projektionen verjagen.(b) Die FBI-Geheimagenten sind wieder da. Kat übernimmt per Mental-Fernsteuerung Agent Hot-Dog, um eine Laser- satelliten-Abwehrkette im Orbit zu kontrollieren. Coop und Dennis folgen den Agenten zur Geheimbasis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Shane Simmons Altersempfehlung: ab 6

